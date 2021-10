Noen ble glemt i Hurdal

Barn i fattige familier i trøblete byområder er ikke vanlige folk.

Været klaffet for Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som kunne presenterte Hurdalsplattformen utendørs.

13. okt. 2021 16:46 Sist oppdatert nå nettopp

Landet skal nå få «en regjering for vanlige folk». Det står i Hurdalsplattformen. Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet inntar regjeringskontorene, skal de «sette vanlige folk først».

Et av de prioriterte målene er å «bekjempe ulikhet og urettferdighet». Begrunnelsen er at kampen mot forskjeller er «er en kamp for å bevare vår samfunnsmodell».