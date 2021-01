Er løsgjengere og partihoppere en styrke for demokratiet?

Vil vi ha danske tilstander i Norge?

I Danmark er det ikke bare mer vanlig for folkevalgte å melde seg ut av sitt eget parti, det er også ganske vanlig å melde seg inn i et annet, skriver Kristin Clemet. Her tidligere statsminister og Venstre-leder Lars Løkke Rasmussen, som meldte seg ut av partiet ved årsskiftet. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark / NTB

Kristin Clemet Leder i tankesmien Civita

12 minutter siden

I podkasten «Norsken, svensken og dansken» blir det ofte spøkt med at det er mange partier i Danmark, og at det stadig kommer nye. I episoden som ble sendt på NRK P2 10. januar, forsvarte danske Hassan Preisler seg med at det tross alt ikke var kommet noe nytt parti siden nyttår.

Det viste seg at han tok feil. Uken etter måtte han medgi at det allerede var kommet et nytt parti i 2021. Han husket ikke hva partiet het, men det er mulig han tenkte på Danmark for Alle, som markedsfører seg som et parti for «mangfoldighed og sammenhold».