Det er på tide å ta farvel

Da president Donald Trump begynte å lyve, kuttet TV-kanalene overføringen. Det var befriende.

Donald Trump fra da han kommenterte de første valgresultatene natt til onsdag i Det hvite hus. Carlos Barria / Reuters / NTB

6. nov. 2020 09:32 Sist oppdatert nå nettopp

Det er på tide å skru av. På tide å stoppe strømmen av hat og løgner som kommer fra Det hvite hus. Torsdag kveld gjorde amerikanske TV-stasjoner nettopp dette.

Da president Donald Trump på nytt hevdet at han hadde vunnet, at demokratene forsøkte å stjele valget, og at stemmene som nå telles, er ulovlige, kuttet alle de store TV-kanalene overføringen.