Statsministeren som ikke har operativt ansvar

Stefan Löfven forsvarer den svenske strategien i møte med pandemien, men vil ikke ha ansvaret for den likevel.

Statsminister Stefan Löfven møter mye kritikk for Sveriges koronahåndtering for tiden. Foto: Henrik Montgomery, TT/NTB

44 minutter siden

Denne uken ble den svenske statsministeren Stefan Löfven (S) grillet i Riksdagens konstitusjonskomité. I nesten fire timer sto han og forsvarte den svenske strategien.

Aldri, aldri noensinne har flokkimmunitet vært Sveriges strategi, insisterte han. Til tross for at statsepidemiolog Anders Tegnell for et år siden oppglødd spådde flokkimmunitet i Stockholm i løpet av mai 2020.