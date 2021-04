Utepilsen er forsinket på grunn av en signalfeil i Oslo rådhus

Det gir liten mening at oslofolk fortsatt skal nektes en øl i solveggen.

Tegning: Marvin Halleraker

– Å åpne uteserveringene i Oslo vil sende et signal om at situasjonen er mer trygg, og det er ikke et riktig signal å sende nå, sa helsebyråd Robert Steen til NRK tirsdag.

Han unnlot å nevne at situasjonen er tryggere.