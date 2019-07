Det er ikke mye å feire i Høyres Hus om dagen. Det butter over alt, og valgkampen blir en lang motbakke. Hvem skulle trodd at lyspunktet kom fra Fagforbundet og deres røde ambisjoner.

Det innflytelsesrike LO-forbundet Fagforbundet slår fast at de kun unntaksvis vil anbefale sine medlemmer å stemme Senterpartiet, et parti de for øvrig gir raus valgkampstøtte. Forklaringen er ryddig, grei og forståelig: Forbundet stoler ikke på Sp i lokale saker som er viktig for dem, som konkurranseutsetting og privatisering. Her mener de det er reell fare for at Sp kan samarbeide med partier som ikke har særlig store problemer med det.