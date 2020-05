«Costa Corona»-forsiden i Der Spiegel nylig berørte mange hjerterøtter. En familie sitter i en badering formet som et koronavirus, med munnbind, Antibac og sørgmodige blikk. På land er en kafé stengt, mens en annen desinfiseres. Stranden er tom for folk, bortsett fra en eldre herre som heller ikke ser helt zen ut. I bakgrunnen ligger et sykehusskip.

Også tyskerne plages av tanken på at ferien i 2020 må foregå innenlands. Ikke et vondt ord om Schwarzwald og Rügen, men man vil jo helst reise dit frivillig.

Dessuten kan hotellene på Rügen ha kun 60 prosents belegg, noe som betyr høye priser, eller kanskje ikke? Det spørs om folk overhodet vil reise, enten nølingen nå skyldes smittefrykt eller restriksjonsangst.

EU-kommisjonen jobber for å redde noe av årets sommersesong. Onsdag kom meldingen om at EU ser for seg å åpne for reiser mellom land med lave smittetall i en fase 1, det vil si snart, mens reisene mellom andre skal komme senere, når det anses trygt nok.

Turistnæringen er viktig for mange europeiske land, ikke minst for noen av dem som er rammet hardest, Spania og Italia.

Viktig for turistnæringen

Erna Solberg – som ikke er i EU – deltar i samtaler med statsledere i land med positiv smitteutvikling. Et av dem er Hellas, også en turismegigant. Hellas ser nok sitt snitt til å kapre mer av markedet. Hvem kan bebreide grekerne etter mange vanskelige år?

Politikernes arbeid er viktig, også for norsk turistnæring. Den vil ha utenlandske gjester snarest. Det skyldes ikke minst en begrunnet mistanke om at nordmenn ikke kaster seg over eget land i sommer heller, særlig ikke hotellene. Innenlands bor nordmenn på hytte, på campingplass, hos familie eller venner. Kun 12 prosent av overnattingene i 2014–2018 skjedde på hotell.

Nordmenn er blant dem i verden som reiser utenlands oftest. Sverige og Spania er mest populært. Mange skal flere tidssoner unna også.

Men selv den korte turen til det europeiske Syden er i fare, av flere grunner.

Krone og korona knekker reiselyst

Klimapolitikken er den ene, selv om den til nå ikke har stanset oss flylystne i særlig grad. Den politiske handlekraften på feltet har vært lav, den personlige oppofrelsen enda lavere.

For nordmenn er kronens latterlig svake stilling en faktor. Den rammer lommeboken direkte på en helt annen måte enn TV-klipp av isbjørner som sliter med å finne isflak i Arktis.

På toppen kommer konsekvensene av koronaviruset, som ikke forsvinner med det første. Mange får dårligere råd. Mange vil også frykte å bli smittet, særlig i et land langt borte.

Flytrafikken trenger tid til å bygge seg opp igjen, hvis det da skjer. Billettprisene kan forbli høye, lenge. Før kapasiteten er stor, og mange igjen vil på «unødvendige fritidsreiser», har selskapene ikke noe insitament for å tilby rimelige billetter.

Transport i kister?

I tillegg kommer noe jeg tror mange merker, om enn motvillig. Det er ikke attraktivt å fly (lenger), uansett selskap eller hva slags sete man har. Det er køer og stress overalt, rigide regler, treg bagasjehåndtering og lite service.

Koronaen forverrer dette uten at EU-kommisjonen eller statsminister Solberg kan gjøre stort. Virusbekjempelsen vil forlenge køer, forsinke bagasjehåndtering, holde loungene stengt, bannlyse «løse gjenstander» på setet, fjerne siste rest av service om bord og det ene med det andre. SAS påbyr nå munnbind etter råd fra EU.

Snart kan vi like gjerne flytransporteres i kister, stablet i ventilerte lagerrom, men da bør det i alle fall bli billigere. Det er selvsagt en spissformulering, men her må mange passe på. For reiselivet kan koronaen gjøre mer skade enn en vaksine kan rette opp.