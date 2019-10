Onsdag kveld kunngjorde Forlags-Norges gigant at de trekker den omdiskuterte boken til den selverklærte sjamanen Durek Verrett.

Boken Spirit Hacking skulle etter planen utgis på norsk i slutten av måneden. Boken er blitt slaktet i offentligheten, men hyllet i Verrett og venners egne kanaler. Prinsesse og samarbeidspartner Märtha Louise har reklamert for den.

Etter en måned med motbør legger Cappelen Damm seg paddeflate og sier til VG at det var «partier som glapp», og at de har gjort en «redaksjonell feilvurdering».

Det som «glapp», var blant annet at kreft kan tolkes som selvforskyldt.

I et sterkt innlegg i Dagbladet måtte Barnekreftforeningen tragisk nok skrive at «INGEN barn påfører seg selv kreft». I Aftenbladet viste Audhild Skoglund til at Verrett mener tradisjonell medisin er «korttenkt», mens han selv kan «få kontakt med de indre organene og kreftsvulstene og få dem til å helbrede seg selv».

På sjaman Dureks egen Instagram spekuleres det nå på om Norge som land har «forbudt» boken, om norsk presse «mobber» prinsessen, og om det handler om Verretts melaninrike hud.

Svada som sakprosa og fakta

Kritikerne stiller seg i kø for å juble for forlagets Verrett-retrett. Men porteføljen tatt i betraktning, lyder det hult.

I fjor ble Cappelen-utgivelsen Sunn skjoldkjertel klaget inn for Forbrukertilsynet for å være uetisk. Nettstedet Science-Based Medicine stilte seg kritisk til forfatter Anthony William og beskrev ham som en person uten medisinsk ekspertise, men som likevel gir medisinske råd, basert på en angivelig kommunikasjon med den åndelige verden. Lyder kjent?

Boken Pillebefinnende, som utkom året før, ble beskrevet av lege Andreas Wahl Blomqvist i Tidsskriftet som «full av sensasjonelle termer, ukritisk kildebruk og beskrivelser som ikke er så opptatt av virkeligheten som den er av en fryktinngytende leseropplevelse». Han tror «boken bidrar til folkeforvirring og skaper en unødvendig skepsis mellom pasient og lege».

For ikke å nevne bøker om engler eller høysensitivitet.

Problemet? Alle ligger under kategorier som «sakprosa» eller «fakta». En skinnlegitimitet, raust skjenket av forlaget, uvisst etter hvilke kriterier.

Ukritisk tenking er en samfunnssykdom

Durek Verrett og boken hans er med andre ord ikke spesiell. Han bruker samme teknikk som utallige alternativbehandlere, kostholdsguruer og selvoppnevnte healere har gjort før ham: Han skaper eller definerer et «problem» og tilbyr tilfeldigvis en «løsning» for det.

Likevel, kombinert med kongelige relasjoner, er det få som klarer å mane frem så sterkt engasjement i norsk offentlighet som han. Da saken om «avtrykk i vagina» kom i starten av oktober, fristet det å gjøre som med 98 prosent av sakene om sjamanen og prinsessen: la den svinne hen i stillhet.

For det første fordi medietrykket på enkeltpersonen Märtha Louise beviselig har vært sterkt, og det er et felles ansvar å holde det noenlunde nøkternt. For det andre fordi en på generelt grunnlag godt kan unngå å drive gratis reklame for et tvilsomt produkt.

Ukritisk tenkning er en samfunnssykdom som konstant koster mennesker tid, penger og mest av alt helse. Uvitenskapelighet tar liv. Hver eneste dag. Dermed påligger det et ansvar for å si fra når noen fremmer eller legitimerer det.

Vi trenger en debatt om hva som maner frem behovet for en sjaman, for kopping, for homeopati, for å reise utenlands for alternativ behandling, for alle tilbudene som blomstrer når omsorg visner.

Det er ikke like lett om debatten er forvist fra det offentlige ordskiftet og jaget inn i ekkokamre som instastory, kommentarfelt, facebookgrupper og direktemeldinger.

Kall en spade for fiksjon

Forlag må få gi ut de bøkene de ønsker. Men de må vise at de er bevisst på at budskapet som formidles, kan være dumt eller farlig.

Cappelen Damm gjør det uutholdelig lett for seg selv ved å toe sine hender og overlate ordskiftet om boken til internett.

Det er sikkert behagelig der og da, men lite kan gi oppmerksomhet og mystikk som å kunne rope opp om «forbud».

Det denne boken trenger, er det samme som et utall andre utgivelser: Ikke kall dem «sakprosa» eller «fakta», kall dem ved deres rette navn: fiksjon. Utgi dem gjerne, men plasser dem sammen med annet oppspinn.

Sakprosa som merkelapp bør ha fastsatte og etterprøvbare kriterier.

Publikum fortjener det.

Forfattere tåler det.

Og forlag trenger det. Det har denne og andre saker overtydelig vist.

Som et av landets fremste, med utallige suverene titler i porteføljen, har Cappelen anledning til å gå foran og tåle en storm. Til å stå ved sin forfatter uten å gå god for det han mener. Det er mye å ta avstand fra.

Journalisten er utgitt på Cappelen Damm.

