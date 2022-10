Sangen om intensjonen

Karaokebaren Syng Mer i Oslo sentrum, der VGTV festet i mars.

En trist seanse på karaokebar kan ende i rasismedom.

Spørsmålet om intensjon er relevant i diskusjoner om rasisme. Men da gjelder det ytringer av et helt annet kaliber enn det verste av dem som onsdag ble behandlet av Oslo tingrett.

Helt enkelt: Hvis dommerne finner det bevist at Bernt Hulsker sa «jævla neger» til en dørvakt på utestedet der VGTV i mars hadde et sent julebord, blir han dømt for rasisme.