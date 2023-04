Rødt har fått til det SV alltid har drømt om

Rødts velgere er misfornøyde med alt annet enn Rødt.

21.04.2023 07:26

– Det var komisk i lengden at et sosialistisk parti som Rødt først og fremst skulle være et parti for folk med langtidsutdanning og høy lønn.

Bjørnar Moxnes er sikkert klar over det selv. Men det han i vinter overfor VG beskrev som komisk, har et navn.