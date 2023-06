Svensken ligner ikke så mye på nordmannen som man skulle tro

Ordet er fritt, men det er best om ingen tar det.

06.06.2023 10:58

Det var en gledens dag for den svenske bareieren i mai. Riksdagen besluttet endelig å oppheve et forbud Sverige hadde hatt i 66 år. Nemlig et forbud mot spontan dans.

Også Norge har hatt et danseforbud. Helt frem til 1995 var det forbudt å danse i offentlige lokaler – dog kun i påsken. Selv Kristelig Folkeparti stemte for å oppheve danseforbudet da Stortinget stemte over det for snart tredve år siden.