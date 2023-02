Ingen kabler kuttes. Markedet bevares. Masse ny kraft.

01.02.2023 07:18

Onsdag får olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) anbefalingene fra energikommisjonen.

Vær så god, her er et forsvar for strømmarked og krafthandel.

Den som leser rapporten fra energikommisjonen, som legges frem onsdag, bør holde ut helt ned til siste avsnitt. Eventuelt hoppe dit direkte.

Der ligger ett av kommisjonens sentrale budskap.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn