410 millioner kroner. Det er summen regjeringen ser for seg å spare på å kutte i stønadsordningen til glutenfri mat neste år.

For mange kommer det antagelig som en overraskelse at det i det hele tatt finnes en slik stønad, og i alle fall at det er mulig å spare nesten en halv milliard kroner på å gjennomføre åpenbart fornuftige kutt i den.

Penger til medisin

Stønaden ble i sin tid innført fordi cøliaki er en alvorlig, kronisk sykdom, som kan holdes i sjakk med glutenfri mat, for å si det litt enkelt. Den gangen var dette dyr spesialmat rettet mot de 1–2 prosentene av befolkningen som har denne sykdommen. Men utrolig nok er glutenfri mat – til tross for høyere priser og svært varierende kvalitet – blitt allemannseie.

Moten skal følges, om vi så blir brødløse, sier et ordtak. I en amerikansk undersøkelse trodde 63 prosent at glutenfri mat kan gi bedre psykisk eller fysisk helse. I Norge forteller dagligvarekjedene at salget har eksplodert, og produsentene av glutenfri mat klarer ikke lage nok.

Fordelen med at glutenfri mat er blitt trendy, er at prisene går ned når volumet går opp, slik at de som faktisk må spise glutenfritt nå kan få rimeligere mat. Det er også blitt mye enklere for cøliakere å spise på restaurant.

Men essensen er altså denne: Svært, svært mange i gruppen som tror at glutenfri mat kan gi helsegevinster, har sannsynligvis overhodet ingen nytte av å legge om kostholdet. Men de har heller ikke fått noen stønad, hvilket betyr at kuttene rammer faktisk de som har sykdom eller lidelser.

Noen mister noe, andre alt

Cøliaki er greit, også i statsbudsjettet. Cøliakere skal fortsatt få stønad til å handle glutenfri mat, forskjellen er at satsene blir redusert for å ligne mer på de faktiske ekstrautgiftene cøliakere har. De som mister stønaden helt, lider hverken av cøliaki eller overtro, men såkalt ikke-cøliakisk glutenintoleranse.

Det kan virke brutalt å fjerne glutenfri-stønaden til denne gruppen, men det henger faktisk på greip. For det er langtfra sikkert at det er gluten som er problemet.

Noe er muffens

En fersk, norsk studie gjorde et forsøk med 20 personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet. De spiste muffins daglig i en måned, i perioder med og uten gluten, uten at pasientene visste selv hva som var hva.

Kollektivt rapporterte gruppen om størst plager i periodene de ikke spiste gluten, og bare to av ti gjettet riktig da de ble bedt om å bestemme hvilken periode de hadde spist gluten. Et lignende funn ble gjort i en studie ved Oslo universitetssykehus i fjor.

Ekte plager, gal medisin

Funnene betyr ikke at personer med ikke-cøliakisk glutenintoleranse ikke har plager, bare at det er høyst usikkert om denne pasientgruppen har noen nytte av et glutenfritt kosthold. Kanskje kan troen på glutenfri mat som helbredelse til og med stå i veien for å finne bedre løsninger på det de egentlig lider av, som fruktanintoleranse eller på andre måter irritabel tarm.

Det er mange som klager når statsbudsjettet legges frem. Noen med god grunn, andre ikke. I glutenfrikuttet har regjeringen rent mel i posen.