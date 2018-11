Kjennskap, vennskap og uformelle nettverk skaper problemer i norsk arbeidsliv for dem som ikke har levd lenge nok i landet.

Sjelden har Norge trengt like mye høy internasjonal kompetanse som i dag og det neste tiåret. Vi trenger innovasjon i stor skala for å finne nye produkter og tjenester å leve av, etter hvert som olje- og gassinntektene blir drastisk redusert.

Mange land, ikke minst USA, har erfaring med at det er første- og annengenerasjons innvandrere som har skapt grensesprengende innovasjon, som tilfellet er med selskaper som Apple, Tesla, Yahoo og Google.

Så hva er mulighetene og problemene for innvandrere i norsk arbeidsliv og offentlighet? Jeg tenker ikke da primært på innvandrere som kommer hit på flukt og av nød, men spesielt på de med høy kompetanse, enten de kommer fra Europa eller andre regioner.

Hvor er du «egentlig» fra?

Det bor mennesker fra flere enn 200 land i Norge. Dét er det fortsatt av og til vanskelig å få øye på i en del miljøer. Norge er et relativt mangfoldig land som fortsatt strever litt med å erkjenne at det er det. Selv etter flere tiår i landet, også om du er født her av innvandrede foreldre, vil du få spørsmål om «hvor du egentlig kommer fra».

Scenekunstneren og dramatikeren Camara Lundestad Joof har en historie om dette i sin nye pamflett Eg snakkar om det hele tida (Samlaget, 2018):

«Når folk spør meg kvar eg kjem frå, misforstår eg med vilje. Eg svarer Sandefjord. Og når dei spør kvar eg eigentleg kjem frå, så svarer eg Bodø. At eg er fødd i Bodø. Og eg seier det med brei dialekt. Når dei så ristar forvirra på hovudet og seier: Å, nei, men kvar ...? Så seier eg: Å, du lurer på kvifor eg er brun?»

Uformelle nettverk betyr mye

Avgjørende viktig for å lykkes i Norge er det å ha arbeid og å mestre det norske språket godt. Men du må streve ganske mye selv om du har begge disse betingelsene inne – hvis du ikke har eller kommer inn i riktige nettverk.

Nettopp uformelle nettverk, kjennskap og vennskap, har ekstremt stor betydning i dette landet som ellers kan skryte av å være åpent og gjennomsiktig og med betydelig sosial mobilitet. Hvis du ikke har noen godt plassert som kan anbefale deg til en stilling, sliter du hvis du er ukjent for dem som skal ansette.

Manglende nettverk holder mange ute fra viktige arenaer. Og det er ikke alltid de dyktigste som har de beste nettverkene, for å si det forsiktig.

Kommer ikke innenfor

Jeg spurte en bekjent om hans erfaringer. Han er topputdannet fra utenlandske universiteter og har en fin karriere i flere ledende selskaper og internasjonale organisasjoner. Han opptrer jevnlig i internasjonale medier som ekspert på sitt felt.

I Norge strever han adskillig mer med å bli anerkjent, etter noen år her. Han greier ikke helt å «komme innenfor» og få en stilling av en type som tilsvarer hans høye kompetanse. Særlig offentlig sektor virker lukket og uinteressert, forteller han:

«Norge ser seg selv som et samfunn der dyktighet teller, og den sosiale mobiliteten er relativt sett stor. Idealene stemmer ikke alltid for innvandrere, særlig de som har 1) en annen hudfarge, 2) en annen religion eller 3) et annet førstespråk enn norsk.

Jeg vet om flere med master- og doktorgrad fra Harvard, Columbia, Stanford og London School of Economics som har kommet til Norge og ikke greid å konkurrere om jobber med dem som gjorde det på den tryggeste måten, dvs. tok en grad ved Universitetet i Oslo eller Norges Handelshøyskole.»

Å vise seg frem

Enten vi liker det eller ikke: Norge består av mange innenfor og utenfor, også når det gjelder høyt kvalifiserte i arbeidslivet. Å komme utenfra er et skikkelig handicap, også ofte om du er vesteuropeer eller nordamerikaner med høye kvalifikasjoner. Eller hvis du er nordmann som har vendt tilbake til gamlelandet, med masse tung erfaring, men skrale nettverk i Norge. La meg sitere min engelsktalende bekjente igjen:

«Hvordan skal en som jeg vise kompetansen min? Hvordan viser jeg at jeg er god, uten å prøve for hardt eller fremstå som selvskrytete? Nordmenn er spesielt dårlige på komplimenter, så det å jobbe tett på en person fører ikke nødvendigvis til at han eller hun anbefaler deg videre. Jeg kjenner flere, også finner, nederlendere, amerikanere og briter, som har hatt samme erfaring i Norge, helt uavhengig av hudfarge.»

Slik kan det gå også i et relativt åpent og gjennomsiktig samfunn, når vennskap og kjennskap i mange bransjer er måten å rekruttere på – om ikke alltid til faste stillinger, så til det engasjementet eller vikariatet som gjør at du får foten innenfor og i neste runde får en utlyst stilling.

Lære å knekke kodene

En som prøver å hjelpe ressurssterke, nye nordmenn med å knekke arbeidslivets uformelle koder, er Loveleen Rihel Brenna. Hun står bak Seema, et selskap som driver med lederopplæring og organisasjonsutvikling for å styrke mangfoldet i norsk arbeidsliv. De vil ha kvinner med flerkulturell bakgrunn inn i vanlige lederposisjoner og bygge rollemodeller som utfordrer norsk mentalitet.

Derfor ble programmet Seematalent startet med støtte fra Ferd. Av 47 personer som har vært igjennom programmet er 45 i dag i relevant arbeid. Seematalent har jobbet med å lære deltagerne spillereglene i ulike nettverk og hvordan de skal bygge autoritet og posisjon. De får verktøyene og rådene de aldri fikk av andre. Jeg har tro på denne måten å tenke på.

Det krever systematikk, utholdenhet og kompetanse for å bevege seg fra utenfor til innenfor. For dette landet ser ganske forskjellig ut avhengig av hvor du ser det fra – profesjonelt, utdanningsmessig, sosialt, kulturelt og ideologisk. Og Norge vil bli et enda bedre samfunn hvis barrierene mellom innenfor og utenfor blir litt lavere.

