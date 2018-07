Sandberg valgte et reisemål der høy solfaktor ikke gir nok beskyttelse

En hardtarbeidende statsråd fortjener ferie. Og privatliv.

Men det er flere sider ved historien om Per Sandbergs ferietur denne sommeren som trenger noen avklaringer.

Det kritikkverdige i denne historien, er ikke habilitet. Sandbergs reisefølge til Iran, den norsk-iranske Bahareh Letnes, har registrert et enkeltmannsforetak innen fiskeeksport og oppgir å jobbe som konsulent for norsk-iransk utveksling. Men ingen saker som involverer hennes selskap, har havnet på fiskeridepartementets bord. Først hvis de gjør det, er det opp til Sandberg å vurdere sin habilitet.

Ferieturen til «det fantastiske ferielandet Iran, som stadig flere får øynene opp for», handler heller ikke mest om å møte seg selv i døren når det gjelder Frps syn på tidligere asylsøkeres ferieturer til hjemlandet.

Sandbergs Iran-tur stiller derimot spørsmål ved hans rolleforståelse og vurderingsevne.

Det finnes bare én Per Sandberg

I intervjuet med Dagsnytt 18 mandag kveld forklarte Per Sandberg seg slik:

«Fiskeriministeren har ikke vært i Iran. Første nestleder i Fremskrittspartiet har ikke vært i Iran. Det er Per Sandberg som har vært på en rein feriereise i Iran.»

Sandberg innrømmer likevel at det er helt naturlig at iranske myndigheter kontakter ambassaden og ber om møte når de får vite at en norsk statsråd er i landet.

Selv om privatpersonen Per Sandberg fortjener ferie, kan han ikke regne med at alle andre vil oppleve at rollen hans er krystallklar når de møter ham på stranden ved Det kaspiske hav. Er man statsråd, har man et tillitsverv og er Regjeringens representant 24-timer i døgnet. Handlinger og utsagn vil tolkes i lys av den rollen, og en erfaren statsråd som Sandberg bør forstå dette.

Vurderingsevne

Iran er kanskje et spennende ferieland. Men det er også et verdens mest autoritære regimer, der menneskerettsbrudd begås daglig og der politiske dissidenter forfølges, fengsles og henrettes.

Etter Børge Brendes besøk i Iran i november 2014 ble forholdet mellom Norge og Iran åpnere. Sandberg har hatt med seg en delegasjon til landet tidligere. Han har flere ganger omtalt Iran i entusiastiske ordelag.

I en politisk kontekst vil summen av Sandbergs Iran-flørt, festdeltagelse og -reise kunne tolkes som en underliggende støtte til et autoritært regime, noe som ikke er i tråd med norsk utenrikspolitikk.

At fiskeriministeren ikke valgte å rådføre seg med noen i eget departement eller på Statsministerens kontor om en slik tur, er underlig.

Sikkerhet

I veilederen fra PST for offentlige delegater, som alle myndighetspersoner på tur blir briefet om, står det som et hovedpunkt at: «Land med udemokratiske regimer kan være land der man kan forvente å bli utsatt for etterretningsvirksomhet». PST påpeker dessuten at myndighetspersoner som reiser privat, er «særlig sårbare».

Sandberg forsikrer i dagens intervju med Aftenposten at han ikke er interessant for iranske myndigheter og at sikkerheten hans ble godt ivaretatt – av ham selv. Han forteller at mobiltelefonen hans var på under oppholdet, men liten brukt, og at roamingen var slått av. Det er nok ikke Sandbergs telefonutgifter PST tenker på når de maner myndighetspersoner til forsiktighet rundt elektronisk kommunikasjon i land som Iran.

I beste fall fremstår Sandberg som naiv, i ytterste konsekvens kan hans adferd utgjøre en sikkerhetsrisiko for landet.

Brøt Regjeringens retningslinjer

Per Sandbergs arbeidsgiver har fått beskjed om at han skulle til Tyrkia. Fiskeriministerens spontane Iran-tur ble hverken rapportert til SMK eller til departementet. Dette er et brudd på statsrådens informasjonsplikt – helt uavhengig av om reisen er privat eller ikke.

Hvordan reagerer statsminister Erna Solberg på den Iran-ferierende? Foreløpig har både hun og partileder Siv Jensen forholdt seg tause.

Flere av statsrådene fra regjeringspartner Frps har skapt trøbbel for den samarbeidsinnstilte statsministeren. Når det stormer er Erna Solberg er blitt kritisert for en vel flegmatisk holdning.

Denne gangen blir neppe svaret hennes: «Jeg ville ikke akkurat ha valgt det reisemålet.»