124 dager med forhandlinger og skyggeboksing måtte til. Onsdag får Sverige trolig en ny regjering. Eller, ny og ny, det blir et samarbeid mellom Socialdemokraterna (S) og Miljöpartiet (MP), med Löfven som statsminister. Samme regjering som i dag, altså.

Det nye er at regjeringen slippes til med støtte fra Liberalerna (L) og Centerpartiet (C), to borgerlige partier. Den nye regjeringen har ikke flertall i Riksdagen, på samme måte som den gamle ikke hadde det.