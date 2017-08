Hvor alarmerende er det egentlig at to personer er blitt dårlige etter å ha spist burger i Oslo? Burger kan vel snart kalles den nye sushien, så mange burgersjapper som har dukket opp i denne byen de siste årene, så det er ikke annet å vente enn at noen blir dårlige en gang iblant. Ikke er det sikkert at burgerkjøttet er smittekilden heller.

Varme og kjærlighet

Spist mat ligger sammen, som danskene sier. Folk kan bli dårlige av salat som ikke er vasket skikkelig. De kan bli syke av dressingen eller en slurvete kokk, eller kanskje de selv ikke var så nøye med håndvasken før de satte seg til bords.

Jeg er en ivrig tilhenger av varmebehandling, altså, bare så det er sagt. Varmebehandling er menneskets triumf over naturen, det som gjorde det så enkelt å spise og fordøye store mengder energi at vi kunne utvikle store hjerner i stedet for store kjever. Dessuten ble maten tryggere.

Fun fact: Da Mattilsynet i fjor listet opp de største truslene mot matsikkerheten i Norge i en høringsuttalelse til Codex, var den angivelig megasunne trenden raw food høyt på listen. Fordi rå mat ikke er varmebehandlet. Varmebehandling er bra. Men ett sted går grensen.

Kjøttkvernen leger alle sår

Et grunnleggende prinsipp for matlaging er at alt har sin ideelle temperatur. Når fisk, bare for å nevne ett eksempel, nærmer seg 50 grader, flaker den seg i saftige munnfuller. Når temperaturen kryper opp på 60-tallet, blir den tørr, trevlete og limaktig. En kylling med kjernetemperatur på 45 grader, derimot, vil i de fleste tilfeller oppleves som redselsfull. Den bør over 70 grader. Spørsmålet blir da hvilken temperatur en burger bør ha for å gi den ultimate smaksopplevelsen.

Modernist cuisine: The art and science of cooking, Nathan Myhrvolds megalomane, vitenskapelig funderte matoppslagsverk, slår fast at den ideelle kjernetemperaturen i en kjøttpuck er 54 grader, og ikke over 70, som Mattilsynet anbefaler. Det er forskjellen mellom saftig/rosa og tørr/grå. Det første er best.

Jeg velger nytelsen

En velkjent tekstlinje fra Turboneger kan fungere som en enkel burgerhuskeregel: «When I think of blood I think of love - erection!» En burger skal spises med størst mulig nytelse og glede, ikke for å unngå en høyst teoretisk risiko for magesjau. Velger du likevel det siste, er det bare å gå på McDonalds, der burgerne ikke er spesielt gode, men helt, helt gjennomstekt og helt, helt trygge.

Jeg velger det første, og tar Mattilsynets advarsel med en stor klype salt. Det dreper bakterier.