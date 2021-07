Kringsatt av hackere

Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes er på vakt mot innblanding i stortingsvalget. Foto: Jan Tomas Espedal

Kina og Russland vil neppe ramme Bollestad eller Støre. Men demokratiet er skjørere enn før.

Tanken på at Kina eller Russland skulle bruke tid og ressurser på å manipulere den norske stortingsvalgkampen, virker absurd.

Det kinesiske politbyrået kan umulig se noen gevinst i å svekke f.eks. Olaug Bollestads KrF-valgkamp i Rogaland. Russlands president Vladimir Putin har neppe sterk strategisk interesse av å trekke Høyre eller Ap noen prosentpoeng opp eller ned, eller hjelpe Rødt over sperregrensen.

Mer åpenbart er det at Russland holdt med presidentkandidat Donald Trump i USA. Og med brexit-forkjemperne i Storbritannia. Manipulering av disse valgkampene kunne gi geopolitisk mening. Russerne, som stadig har Vesten som en klar rival, så hvor dyktig Trump var til å svekke de politiske båndene over Atlanterhavet. Og brexit var til ugunst for samholdet og samarbeidet mellom europeiske land.

Et NATO-land av interesse

Stortingsvalgkampen er ikke helt i samme klasse. Men myndigheter og velgere må være på vakt. Som e-sjef Nils Andreas Stensønes påpeker, finnes det krefter som gjerne vil øve press mot Norge og norsk opinion, særlig knyttet til NATO-samarbeidet og militærøvelsene i nord. Og demokratiet har vist oppsiktsvekkende skjørhet i land som står oss nær. Ikke minst er det et kjempemessig tankekors at flertallet av republikanske velgere fortsatt tror at Trump ble frastjålet seieren ved presidentvalget i november.

Hvor mye desinformasjon og villedning som er brygget i eget land, og hvor mye som måtte være forårsaket av utenlandske hackere og løgnfabrikker, er ikke lett å anslå. Heller ikke er det lett å trekke grensen mellom uvennlig, men lovlig påvirkning og fremstøt som bryter loven.

Men helt sikkert er det at demokratiene i en globalisert verden er kringsatt av aktører som vil rote til. Destabilisere. Undergrave velgernes tillit til politikerne og de bærende institusjonene. Trekke ned valgdeltagelsen. Få folk til å tro at gammeldagse aviser og TV-stasjoner farer med jug. Vise at de vestlige demokratiene ikke har så mye å skryte av i sammenligning med de mer autoritære variantene.

Skille snørr og barter

Det store dataangrepet på Stortinget i fjor, der regjeringen utpekte Russland som syndebukk, var en vekker. Etterretningstjenestene må ha høy beredskap mot slike trusler. Og så får den enkelte velger etter beste evne slå ring om demokratiet på hverdagslig vis. Øve kildekritikk. Skille mellom snørr og barter og kanskje særlig være på vakt mot de importerte flosklene som florerer i kommentarfeltene og de sosiale mediene:

De stadige angrepene på det «politisk korrekte». Anklagene om at «mainstream media» (hovedstrømsmediene) farer med usanne nyheter og lar være å skrive om de egentlige nyhetene. Ytringer om at politikere og byråkrater er mennesker som bare meler sine egne kaker, uten kjennskap til eller interesse for livet og interessene til folk flest.

Det er kanskje ukorrekt å minne om det, men for liberale, demokratisk innstilte mennesker er det ingen kjeltringstrek å opptre tillitsfullt og korrekt. Det er et adelstegn.