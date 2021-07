Skillelinjer ved en 100-årsdag

Einar Lie Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

6 minutter siden

Thomas Pikettys (bildet) seneste bok tar for seg valgdata og partiprofiler fra 50 ulike land. Foto: REUTERS/Charles Platiau

Thomas Pikettys seneste arbeider gir en storslått sammenkobling av data og innsikter fra historie, økonomi og politisk valgforskning.

Ved en tilfeldighet fikk jeg den franske økonomen Thomas Pikettys siste bok i hendene forrige søndag. Dette var, som en engere gruppe lesere vil vite, 100-årsdagen for den ruvende, norske samfunnsforskeren Stein Rokkans fødsel.

Sammentreffet var nokså vakkert: Piketty ble nærmest en verdensstjerne for noen år siden med sine grundige, datatunge studier av hvordan ulikhet hadde utviklet seg historisk.

I senere forskning har han stilt spørsmålet om hvorfor landene ikke gjør mer for å hindre ulikhet, slik man gjorde i de gylne tiårene etter andre verdenskrig.

Forsøkene på å finne et svar har brakt ham til en storstilt analyse av valgundersøkelser og velgeradferd – og til den såkalte «skillelinjemodellen», som Rokkans navn er uløselig knyttet til i internasjonal forskning.

Skillelinjemodellens revitalisering

Den siste boken, Clivages politiques et inégalités sociales, som er redigert sammen med to medforfattere, gir en sammenfatning av valgdata og partiprofiler fra 50 ulike land.

Den ligger i forlengelsen av Pikettys forrige bok og en serie etterfølgende artikler. Disse er særlig opptatt av oppsplittingen av de velgergruppene som i den klassiske etterkrigstiden utgjorde flertallet av dem som stemte på venstresiden.

Det er i analysen av dette at den såkalte skillelinjemodellen mobiliseres.

I den klassiske utformingen, gjennom en bok av Rokkan og amerikaneren S.M. Lipsets fra 1967, beskrives utviklingen av partisystemer og velgeradferd i Europa som et resultat av dels nasjonsbygging gjennom 1800-tallet, dels av industrialisering og modernisering. Dette utskilte en arbeiderklasse og et industriborgerskap i tillegg til jordbrukere, funksjonærer og andre grupper som allerede fantes.

Partisystemene og velgere ble i denne formative fasen organisert omkring flere skillelinjer som har preget diskusjoner om politikk og valg frem til i dag.

De mest permanente av disse er en sentrum-periferi-motsetning og en økonomisk-funksjonell skillelinje, der motsetningene i økonomien og arbeidsmarkedet står i sentrum.

I den siste finner man en motsetning mellom eiere, næringsdrivende og arbeidere som også favner spørsmålet om hvordan staten skal gripe inn i økonomien: Hvor mye som skal omfordeles, til hvem og til hva og hvordan offentlig velferd skal utvikles.

Denne skillelinjen har langt på vei vært definerende for hvordan man har tenkt om «høyre» og «venstre» i politikken.

Samfunnsforskeren Stein Rokkan ville fylt 100 år i år. Foto: Bjørn Finstad / Aftenposten / NTB

De høytutdannede invaderer venstresiden

Litt forenklet har Piketty presentert en tese som forklarer at den manglende innsatsen mot ulikhet skyldes at den økonomisk-funksjonelle skillelinjen – den «tradisjonelle» venstre-høyre-aksen, om man vil – nå er brutt opp.

I den klassiske etterkrigstiden var venstresiden dominert av lavt lønnede og lavt utdannede lønnsmottagere. De utgjorde en kraftfull formasjon for omfordeling av inntekter.

De høyt utdannede som tidligere stemte mot høyre, er i dag tyngre representert på venstresiden i nesten alle de 50 landene som er undersøkt. De høyt utdannede er ikke nødvendigvis de med høyest inntekter. Men de tilhører uansett ikke de lagene som rammes sterkest av ulikhet.

I tillegg har nye skillelinjer fordelt dem med lav utdanning og lønn også mot partier på høyresiden. Globalisering og innvandring er én av disse skillelinjene. Lavt utdannede er godt representert blant innvandringsskeptikerne, mens partier til venstre har en mer positiv holdning.

Klimaspørsmålet gir et lignende skille. Tilhengerne av sterke tiltak er bedre representert blant høyt utdannede og hos partier til venstre, som utdannelsessjiktet altså gradvis har trådt inn i.

I tillegg til dette kommer identitetspolitiske skillelinjer knyttet til etnisitet, religion og mye annet.

Summen av alt dette er at det interessefellesskapet som tidligere så ut til å prege venstresiden, knapt er til stede i dag.

Norge et land i den politiske verden

Bildet Piketty & co. tegner opp, er ellers vel kjent for politisk interesserte i Norge.

SV har lenge vært et parti for de godt utdannede. Kommentatorer i aviser og debattfelt har i årevis pekt på at arbeidernes eget parti synes å være overtatt av akademikere. Gro Harlem Brundtland var som kjent en lege fra Bygdøy. Jens Stoltenberg ministersønn og råflink akademiker. Jonas Gahr Støre en formuende internasjonalist med en utdannelse som er bedre enn det beste landet kunne tilby.

Velgermassen er for øvrig vakkert fordelt etter Pikettys internasjonale mønster. Partiene med størst andel høyt utdannede velgere ved siste stortingsvalg var MDG, SV og Venstre. De to første en del av venstresiden, alle tre en del av klimasiden.

Lavest utdannet er Fremskrittspartiets og deretter Senterpartiets velgere. Bare Fremskrittspartiet er i dag formelt plassert på høyresiden, men begge partiene har en kjølig holdning til globalisering og dyre klimatiltak.

På midten ligger Høyre og Arbeiderpartiet, med nesten nøyaktig lik oppslutning fra de ulike utdanningsnivåene.

Interesser og visjoner

I tidligere arbeider fra Piketty fremsto akademikernes inntog på venstresiden som en årsak til at kravene om likhetsskapende politikk er blitt svakere. I den nylig utkomne boken er tabellene flere og mer detaljerte. Årsakssammenhengene er mindre sikre. Det er ingen tvil om at partilandskap og velgere har endret seg, men det er mindre klart hva som er årsak til hva.

Selv har jeg lest Pikettys siste arbeider med stor interesse og glede, men uten helt å bli overbevist om at utdanningsgruppene inntog er en årsak til en svekket kamp mot ulikhet: Ser vi på vårt eget hjørne av verden, ville venstresiden neppe greid seg særlig godt uten å tiltrekke seg nye velgergrupper. Etter utdanningseksplosjonen er det rett og slett ikke mange nok velgere igjen fra de tradisjonelle arbeidergruppene til å sikre seg makt.

Dernest er det ikke opplagt at interessefellesskap av den typen som engang preget venstresiden, er det eneste som kan sikre større likhet.

Her i landet driver vi stort i u-hjelp og fredsmegling. Vi har en dyr og stor velferdsstat. Enkelte har nok hatt interesse av å lage det slik. Men det har i stor grad kommet fordi tilstrekkelig mange velgere og politikere mener at det er riktig politikk for samfunnet, at det er sånn man som fellesskap bør innrette seg.

Slik vil det være også i fremtiden, selv om temaer som innvandring og klima konkurrerer med likhetsidealer om oppmerksomheten, og «likhet» neppe vil være en retorisk ressurs som kun er reservert for venstresiden.

Uansett hva man måtte mene om konklusjonene i Pikettys siste arbeider, gir de en storslått sammenkobling av data og innsikter fra historie, økonomi og politisk valgforskning.

Det er en vakker tilfeldighet at boken kom ut omtrent på 100-årsdagen til for lengst avdøde Stein Rokkan, som ganske sikkert ville frydet seg over fornyelsen av sitt eget forskningsprogram.