Eksamen er den beste løsningen for elever

Ikke eksamen? Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk venstreparti vil ha langtidsoppgaver i stedet.

Eksamen er viktig lærdom og kan hindre forskjeller i skolen.

23.04.2023 17:44

Bør eksamen byttes ut med en langtidsoppgave i ungdomsskolen? Ja, er svaret til skolebyråden i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk venstreparti, skriver VG.

Kunnskapsdepartementet er åpen for å prøve ut andre former for eksamen, men vil ikke forskuttere behandlingen av Oslos søknad.