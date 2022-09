Putins dårlig skjulte trusler

28. sep. 2022 17:11 Sist oppdatert nå nettopp

Putin taler til ambassadører i Moskva 22. september.

Russland har angrepet Norge, Europa og USA i årevis. Putin har ikke lagt skjul på at han truer kritisk infrastruktur.

Kystverket. Avinor. Equinor. Politiet. Norsk sikkerhetsmyndighet. BankID.

Dette er blant målene for et russisk hackerangrep mot Norge i sommer. Et nettverk kalt Killnet tok på seg ansvaret. De har vært aktive siden rett før krigen i Ukraina startet i vinter.