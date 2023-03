Kritiserte transfolk og fikk sparken

Rianne Vogels og advokat Birthe M. Eriksen (til h.) utenfor rettslokalet mandag.

Hvor langt kan arbeidsgiver gå for å hegne om sitt omdømme?

28.03.2023 13:28

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Rianne Vogels fikk sparken som leder for strategi og økonomi i den lille, ideelle organisasjonen Papillon i Bergen. Årsaken var et varsel utenfra om at hun hadde kritisert transfolk og såkalt kjønnsbekreftende behandling på Twitter.

I tillegg hadde hun en passiv profil på plattformen Gettr, som klart assosieres med amerikansk ytre høyre. Den er blitt brukt for spredning av blant annet rasisme.