Trump-epoken kan endelig være over

24 minutter siden

Trump fotografert da han talte til til tilhengere på Mar-a-lago i Florida på valgdagen.

Demokratene gjorde det bedre enn forventet. Og tidligere president Donald Trump svekket sitt kandidatur for 2024 i natt.

– Hva jeg mener om senatskandidat Herschel Walker? Jeg har ting å si om Walker. Men det egner seg ikke på trykk.

Kvinnen, som fortalte at hun het Donna og var en uavhengig velger, hastet videre fra stemmelokalet. Hun var en av flere jeg snakket med tirsdag her i Atlanta som hadde valgt å splitte sin stemme. Det vil si at man plukker kandidatene individuelt, i stedet for å velge alle fra samme parti.