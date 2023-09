En seier for frykten

Religiøse ekstremister og islamske stater må ikke få lov til å diktere loven.

Publisert: 24.09.2023 20:00

I Danmark vil regjeringen gjeninnføre blasfemiparagrafen. Igjen kan det bli straffbart å håne religiøse symboler. Sverige kan komme til å følge etter. For vårt naboland i øst er under et voldsomt press fra et Tyrkia som kynisk misbruker religiøse følelser til å stenge døren for svensk Nato-medlemskap.

Her er det altså både symboler og realiteter så det holder.