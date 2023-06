Hvilke meninger har du råd til?

Overklassen skaper politikk som rammer arbeiderklassen.

29.06.2023 06:52

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Det mener i hvert fall Rob Henderson. Han er opptatt av sosial status og hvordan man viser den frem.

Et eksempel han peker på, er kampanjen «defund the police». Det var et slagord som dukket opp i USA i kjølvannet av bevegelsen Black lives matter. Kampanjen ville ta pengestøtte fra politiet i byene for å få bukt med politivold. Premisset var slik: Færre politifolk, mindre vold.