Kan Ukraina bli en lekeplass for utenlandske stjernearkitekter?

26.02.2023 10:34

Kulturhuset i Kharkiv er bare et av mange bygninger som er ødelagt etter bombeangrep. Byene i Ukraina må bygges opp igjen en dag. Nå har kampen om kontrakter startet. Det er mange valg som må tas.

Hvordan foregår gjenoppbyggingen av en by etter krig? Bevare eller rive?

Frihetsplassen i Kharkiv. Den 12. september 2008 var dette torget fylt med over 300.000 mennesker for å se rockerne Queen Paul Rodgers starte sin Rock The Cosmos-turne.

Plassen var et yndet turistmål, kjent for verneverdige bygg i konstruktivistisk stil. Det er arkitektur som var utbredt på 1920- og 1930 tallet under Sovjetepoken.

