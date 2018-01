På ettersommeren ble den internasjonale statistikkverden rystet. Da ble Andreas Georgiou, som ledet det greske statistikkbyrået Elstat fra 2010–2015, dømt for ikke å ha avholdt et styremøte i byrået.

Saken handler egentlig om hvorvidt han har undergravd nasjonale interesser. En av anklagene mot Georgiou, er at han overdrev størrelsen på det nasjonale budsjettunderskuddet i 2009. Det skal ha satt fart i Hellas uunngåelige reise inn i finanskrisen.

Georgiou har uttalt at han opplever situasjonen som absurd: Den som leverte den ærlige, men lite fordelaktige statistikken skal straffes, mens alle dem som sminket de økonomiske indikatorene i Hellas økonomi, går fri.

Butt, Mariam / NTB scanpix

Bekymringen i EU og i den europeiske sentralbanken har vært uttalt: Det siste Hellas trenger nå, er mer uro rundt troverdigheten og uavhengigheten til gresk statistikk.

Saken har satt fart i debatten om hvordan statistikkbyråenes uavhengighet best kan sikres. Nå er staute, norske Statistisk sentralbyrå (SSB) på radaren for dem som bekymrer seg for uavhengigheten til de nasjonale statistikkprodusentene.

Meyer mener uavhengigheten trues

Uken etter SSB-høringen i Stortinget onsdag skal EU-organet European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) diskutere SSB-saken i sitt møte. Bakgrunnen er et brev fra avgått SSB-direktør Christine Meyer der hun gjennomgår sin opplevelse av prosessen som endte med hennes fall.

Hennes bekymring kom frem allerede den legendariske fredagen 10. november. Da gikk Meyer, som to dager senere skulle fratre, i strupen på finansminister Siv Jensen. Meyer mener at den egentlige grunnen til statsrådens mistillit, er Jensens politiske interesse for innvandringsstatistikk.

«Fra mitt perspektiv er den faktiske grunnen til at jeg ikke lenger har støtte fra statsråden innvandringsstatistikk- og analyse», skrev hun i brevet til sine europeiske kolleger.

Ifølge Meyer var det først da innvandringsregnskapets far, Erling Holmøy, ble flyttet ut av forskningsavdelingen at Finansdepartementet virkelig begynte å yte motstand mot omstillingene SSB-ledelsen var i ferd med å iverksette.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Høring om SSB-saken

Under høringen med kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag er det nettopp prosessen frem mot Meyers avgang som skal undersøkes.

Etter høringen må det - hvis finansminister Siv Jensen skal komme skadefri fra den - ikke være tvil om at Christine Meyers avgang kom etter en god og riktig prosess. Det må ikke henge igjen noe mistanke om at Jensen og departementet støttet hovedtrekkene i omstillingene og først fikk kalde føtter da Erling Holmøy ble bedt om å skifte avdeling. Skiftet ble som kjent koblet til Meyers syn på innvandring.

Høringen må fjerne all tvil knyttet til om innvendingene mot SSB-ledelsens endringsplaner var så sterke at Meyer selv burde skjønt at hun måtte stoppe, lenge før det kom så langt som det gjorde. Statsråden og Finansdepartementet kommer til å legge seg i selen for å vise frem det.

LO og NHO med felles motstander

Finansministeren kommer til å få god hjelp av de to som skal åpne høringen, LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad, og NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. De to har vært kritiske til endringene i SSB siden starten og skrøt uforbeholdent av Siv Jensen da Meyers avgang var et faktum. Deres bekymring og en «bred samfunnsdebatt», som det står i Jensens svar på kontrollkomiteens spørsmål om saken, overbeviste henne om at Meyer og SSB ikke ville klare å levere på samfunnsoppdraget. Høringen må vise frem hvorfor det ble naturlig å oppheve SSB-ledelsens frihet til å utvikle egne medarbeidere, flytte på folk og finne løsninger som gjør at de kan svare på samfunnsoppdraget på måten de mener er best.

Uavhengigheten helt avgjørende

Finansdepartementet eier byrået og skal mene om prioriteringer og ressursbruk og dermed om hovedtrekk i større endringer. Ut over det skal SSB være uavhengig. Forskning må være 100 prosent uavhengig og faglig styrt hvis den skal ha verdi. Statistikkproduksjonen må også være 100 prosent faglig styrt og ikke styrt av politiske ønsker om hvilken del av virkeligheten som skal frem. Den faglige virksomheten skal heller ikke – og her kommer LO og NHO inn – være styrt av ulike interesseorganisasjoners idé om hva SSB skal være. De må få si sin mening, selvsagt, men heller ikke de sitter med nok detaljer om hele bildet i en organisasjon med 900 ansatte til å mene om interne forhold.

Onsdagens høring må ta oss nærmere en forståelse av hva genuin uavhengighet for SSB betyr, og hvordan den forvaltes. Meyers avgang gjorde det bare mer uklart.

Finansdepartementets svar på Stortingets spørsmål om SSB-saken finnes her og her.