Jeg har tenkt på det lenge og er heldigvis ikke helt alene. Arbeiderforfatteren Tor Gunnar Halstvedt stilte i forrige måned, i en kronikk i Dagsavisen (det tidligere Arbeiderbladet), spørsmålet: «Er det noen som ser oss?»

Arbeiderklasse er ikke så lett å definere. Halstvedt gjør det bredt og hevder at det i virkeligheten aldri har vært så mange arbeidere i Norge som nå, men at det ikke lenger finnes en politisk ledelse som forsvarer dem.

Men det verste, mener Halstvedt, er kanskje den nedlatende holdningen arbeidsfolk blir møtt med fra middelklassen: – Vi sipper ikke like åndfullt til rødvinen som åndssnobben, vi er vulgære, vi er harry (-) På Skavlan er arbeidsfolk totalt fraværende, i avisene er det sjelden det står noe om arbeidere, og arbeiderkulturen blir oversett, skriver Halstvedt.

Det er forskjell på folk

Det er vanskelig å være veldig uenig, i hvert fall når det gjelder de store avisene, inklusive Aftenposten, som bortsett fra når det er lønnsforhandlinger og fare for storstreik, har mer stoff om unge muslimske jenter med hijab enn om arbeidsfolk i overalls.

Men Aftenposten skal i denne sammenheng ha honnør både for Andreas C. Halses kommentarer i spalten «Internrevisjonen» og for debattartikler som Birger Emanuelsens sterke, men likevel ydmyke innlegg 18. april: «Vi lever i et forskjellssamfunn. Det er lett å se, om du ser etter.» Og ikke minst når avisen selv, på reportasjeplass, setter et kritisk søkelys på ulikheter i samfunnet. For eksempel på misforholdet mellom LO- og NHO-lederes egne lønns- og pensjonsavtaler på den ene siden og arbeidstageres ordninger på den andre, slik avisen gjorde under meglingen nylig.

Andreas C. Halse: Store deler av venstresiden liker ganske enkelt ikke arbeiderklassen

Hva tjener du?

Det er for øvrig forskjell på en som har mye og vil at de som har lite, skal få mer, og en som har mye og vil at de som har lite, skal få mindre.

Når man skal forsvare årslønner på millioner kroner og månedlige pensjoner på et par hundre tusen, er det naturlig å vise til krevende jobb, stor risiko og et tungt ansvar. Men det hører med til fortellingen at avsatte eller avgåtte ledere som regel er over i nye og kanskje enda feitere stillinger lenge før vanlige folk har fått utbetalt sin første arbeidsledighetstrygd.

Når journalister intervjuer dem som mener at lønnsnivået er altfor høyt i Norge, må det dessuten være lov å spørre: – Hva tjener du?

To kvinnelige ordførere

Selv Dagsavisen blir ufrivillig en del av «den nye tid» når den på Kvinnedagen, i et fint dobbeltportrett av Oslos to hittil eneste kvinnelige ordførere, Ann-Marit Sæbønes og Marianne Borgen, kaller artikkelen «Arbeiderklassejentene som ble ordførere», som om arbeiderklassebakgrunnen skulle være det oppsiktsvekkende – åtti til hundre år etter at både sigarsorterere og børstebindere, visergutter og veiarbeidere, elektrikere og sagbruksarbeidere har bekledd ordførervervet i hovedstaden.

Og det skulle bare mangle at ikke «arbeiderbarn» blir ordførere i Oslo etter mange tiårs Arbeiderpartistyre i Norge.

Barn av arbeiderklassen

Jeg er selv et barn av arbeiderklassen. Det er ikke noe merkelig ved det. De fleste på min alder har vokst opp blant arbeidsfolk. Vi er stolte av det og glad for det dette har gitt oss: Respekt for alt ærlig arbeid og tro på det George Orwell har kalt alminnelige menneskers medfødte anstendighet. Det finnes en enorm intelligensreserve blant folk som aldri så seg råd til en høyere utdannelse, eller frivillig valgte praktiske yrker.

Det er en viktig lærdom dette, at det knapt finnes ett menneske som ikke kan noe du selv ikke kan og som ikke også er flinkere enn deg på ett eller flere områder.

Det egalitære samfunn

Mange med arbeiderklassebakgrunn stemmer på borgerlige partier, med like stor rett som dem som ikke gjør det. Noen tror fortsatt på «ismer» som bygger paradiser på papiret, men fangeleirer i praksis, og som aldri har behandlet arbeiderklassen som annet enn statister i deres eliteprosjekter.

Men de fleste av oss tror på det egalitære samfunn, der det ikke er for store materielle forskjeller på folk, der man lønnes etter innsats, der det er en sammenheng mellom det man gir og det man får. Kort sagt det samfunn som de fleste uavhengige analytikere også mener er det beste, både sosialt og samfunnsøkonomisk – men som vi nå er på full fart bort fra.

Den gale veien

For det er ikke lenger noen som helst tvil om at det går den gale veien, både hos oss og i verden ellers. Beregninger viser at arbeidere i privat sektor i vårt land får en stadig mindre del av kaka og kapitaleierne stadig mer. Fagbevegelsen svekkes, og deler av arbeidslivet trues av sosial dumping. En rapport fra organisasjonen Oxfam forteller at verdens én prosent rikeste dro inn 82 prosent av rikdommen som ble skapt i fjor. Rikdommen til verdens dollarmilliardærer har på mindre enn ti år vokst seks ganger raskere enn for vanlige arbeidere. Også tallene fra IMF, Det internasjonale pengefondet, er utvetydige.

«Aksjonærene stikker av med en stadig større del av verdiskapningen. Lønnstagere flest er de store taperne i den nye globale økonomien», fastslår Terje Erikstad i en bred analyse i Dagens Næringsliv. Det er kanskje på tide at politiske ledere våger å gjøre noe med denne vår tids omvendte Robin Hood-politikk?

De som ble glemt

I mellomtiden har vi godt av å bli minnet på Bertholt Brechts dikt «En lesende arbeiders spørsmål» fra 1935, en tittel jeg tillot meg å låne litt fra til denne søndagskommentaren. At Brecht senere lot seg korrumpere til å skrive hyllingsdikt til det kommunistiske diktaturet, er trist, men det gjør ikke hans ord mindre sanne:

Hvem bygde Theben med de sju portene?

I bøkene står noen kongenavn.

Har kongene slept på murblokker?

Den kinesiske mur ble endelig ferdig:

Hvor gikk murerne da?

Det store Roma er fullt av triumfbuer:

Hvem satte dem opp? Over hvem triumferte de?

Den unge Alexander tok India?

Han alene?

Caesar slo gallerne.

Hadde han ikke engang med seg en kokk?

Filip av Spania gråt da hans armada gikk under:

Var det ingen andre som gråt?

Fredrik den andre seiret i sjuårskrigen.

Hvem seiret bortsett fra ham?

På hver side: en ny seier.

Hvem kokte seiersmaten?

Hvert tiår: en ny stor mann.

Hvem betalte regningen?

Så mange historier.

Så mange spørsmål.

