12. mai må den eventuelt godkjennes på nytt, atomavtalen som av mange ble ansett for å være kanskje den største utenrikspolitiske seieren til president Barack Obama.

Det er ingen hemmelighet at president Donald Trump ikke liker avtalen. Mye tyder på at han gjør seg klar til å trekke USA ut av den. Trump har allerede sparket utenriksminister Rex Tillerson, som var en tilhenger av avtalen, og erstattet ham med Mike Pompeo, som er svært skeptisk til den.

I tillegg har Trump utnevnt John Bolton til ny nasjonal sikkerhetsrådgiver istedenfor den mer moderate H.R. McMaster. Bolton har tidligere tatt til orde for å bombe både Nord-Korea og Iran.

Vil reforhandle

Det er særlig tre momenter ved avtalen som Trump ønsker å reforhandle: At den ikke omfatter Irans missilprogram, vilkårene for når internasjonale inspektører kan besøke de iranske atomanleggene, samt begrensningene på det iranske atomprogrammet etter avtalen begynner å utløpe om ti år.

Den iranske forhandlingsviljen er ikke nødvendigvis overmåte sterk. Det iranske regimet opplever at de har holdt seg til avtalen, mens USA likevel truer med å trekke seg fra avtalen og i tillegg forsøke å få de europeiske allierte med på å presse landet ytterligere.

Et sterkt signal

Dersom Trump velger å trekke USA ut av atomavtalen med Iran, er det et svært uheldig signal å sende når nedrustningssamtaler med Nord-Korea er ventet å foregå så snart som i juni. Gjør han det, vil det vise at en atomavtale med USA ikke er verdt papiret det er skrevet på – i hvert fall dersom landet skulle finne på å velge en ny president.

Så sent som denne uken sa Trump at han vil gjøre alt som står i hans makt for at det kommende møtet med Kim Jong-un skal bli en verdensomspennende suksess. Mike Pompeo har allerede besøkt nordkoreanerne for å legge grunnlaget for møtet.

Trump kan knapt ha et verre utgangspunkt for nedrustningssamtaler med Nord-Korea enn han får ved å skrote avtalen med Iran. Det bør han innse, han som har utgitt boken The Art of the Deal.