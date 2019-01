Norge er ingen matnasjon | Joacim Lund

For noen uker siden dro en stor norsk delegasjon fra politikk og næringsliv til den internasjonale matkonferansen Grüne Woche i Berlin. Strategien var klar. Under slagordet «North of the ordinary» skulle Norge markedsføres som mat- og drikkenasjon.

Satsingen var godt begrunnet. Reiselivsnæringen er i kraftig vekst, og undersøkelser viser at turistene blir stadig mer opptatt av unike opplevelser innen kultur, mat og drikke. Det betyr at de nasjonene som lykkes i å bli assosiert med det slagordet antyder – måltider utenfor det ordinære – kan forvente seg et større stykke av kaken når turistenes ødsling skal fordeles – noe som i sin tur betyr at hvert minste, lille tulleland på kloden for tiden markedsfører «unike mat- og drikkeopplevelser».