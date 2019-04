Salomos ordspråk 4:27 sier: «Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det onde!»

Kanskje har en del av delegatene på Kristelig Folkepartis landsmøte på Sola kommet i tanker om at Hans Fredrik Grøvan, nå parlamentarisk leder, hadde rett da han i fjor anbefalte partiet å la være å foreta et klart blokkvalg. Grøvan mente tiden ikke var inne, at partiet ikke var rede.