I kveld er det tre år siden det store terrorangrepet mot Paris, som med 130 navn på listen over omkomne er det største angrepet på Frankrike siden andre verdenskrig. Fredag 13. november 2015 startet terroristene med et mislykket angrep utenfor en fotballstadion, og fortsatte med å skyte mot fortausrestauranter og barer før de endte opp i en redselsfull gisselsituasjon i en rockeklubb, der 90 publikummere ble drept.

Valget av terrormål var selvsagt ikke tilfeldig. Fellesskap som fungerer er det motsatte av polarisering, og Paris’ fortausrestauranter er så berømt for dette fellesskapet at de nå vurderes for en plass på Unescos verdensarvliste.