Tips: Ikke tips Foodora

I noen tilfeller er det best å beholde pengene selv.

Foodora og Wolt vil ha tips før maten er levert. Men bør budtjenester få tips i det hele tatt?

6 minutter siden

Det absolutt kleineste jeg opplevde i sommer, skjedde i en strandbar i Liguria.

En amerikansk mann og hans rundt 20 år gamle sønn gjorde opp regningen. Faren ga sin sønn en 50-euroseddel, altså rundt 500 kroner, til å tipse betjeningen med. Sønnen kunne (og burde) lagt den diskret i tipsglasset på bardisken. I stedet gjorde han et stort nummer ut av sin gavmildhet, smalt seddelen i disken og ropte et rungende arrivederci på veien ut. Så var det farens tur. Smilende og selvtilfreds gikk han frem til baren og holdt neven frem, slik at bartenderne kunne vise sin takknemlighet ved å fistbumpe ham (klaske knyttnevene sammen), en etter en.