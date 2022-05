Hva skjedde med Senterpartiets plan?

9 minutter siden

Omtrent slik ser Regjeringskvartalet ut nå. Her bygges den såkalte D-blokken, som Senterpartiet ville stoppe før valget.

Foreløpig er Regjeringskvartalet blitt dyrere på spareminister Vedums vakt.

Hvor vanskelig er det egentlig å skrote et luftslott?

Med brask og bram kunngjorde nylig Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, at budsjettet for Regjeringskvartalet skal kuttes. Oppbyggingen etter terroren 22. juli 2011 inngikk på Vedums liste over «jålete og dekadente» prosjekter fra den forrige regjeringen.