En ren menneskejakt med pil og bue

Inge D. Hanssen Rettskommentator

18. mai 2022 15:29 Sist oppdatert nå nettopp

Bilde av Espen Andersen Bråthen fra overvåkingskameraet i butikken der det hele startet.

HOKKSUND (Aftenposten): Bevæpnet politi rygget unna da de møtte drapsmannen.

Det er ingen tvil om at 39 år gamle Espen Andersen Bråthen drepte fem mennesker med kniv på Kongsberg den skjebnesvangre oktoberkvelden i fjor. Bare flaks gjorde at ikke flere personer ble drept med den tidligere kokkens pil og bue.

Det kan heller ikke være noen tvil om at det er en syk mann som sitter på tiltalebenken i Buskerud tingrett her i Hokksund. Bråthen er et offer for sin egen paranoide schizofreni.