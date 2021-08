Taliban avslørte USAs bløff. Det vil koste Biden dyrt.

Taliban har ydmyket USA og Nato i Afghanistan.

16 minutter siden

USA har løyet om Afghanistan siden krigen begynte for 20 år siden.

Det avslørte The Washington Post allerede for to år siden. Da publiserte de The Afghanistan Papers – tusenvis av sider med hemmelige dokumenter. Der forteller hundrevis av sentralt plasserte kilder at amerikanske myndigheter ikke fortalte sannheten om hva som foregikk.