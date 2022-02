Joe Rogan har et problem: Han er blitt så stor at han må ta større ansvar for det han gjør.

Neil Young (t.v.) gikk til felts mot Joe Rogan. Begge ser ut til å komme helskinnet fra det.

Neil Young lærte Spotify en lekse. Joe Rogan skal sjekke om det er mulig å være litt mindre Joe Rogan.

Podkastvert Joe Rogan vant første runde mot musiker Neil Young. Sistnevnte hadde gått til kamp mot førstnevntes lettvintheter om vaksiner. Da Young sa «Rogan eller meg», valgte Spotify verdens største podkastvert. Det var logisk. Strømmegiganten hadde jo betalt 100 millioner for rettighetene til hans show. Dessuten er Rogan for tiden et større navn enn Young.

Nesten like selvsagt var dette ikke slutten av historien. Young hadde bedt andre artister følge. Han ble bønnhørt. Joni Mitchell fulgte først. Så kom Nils Lofgren samt Crosby, Stills & Nash på banen. Sistnevnte har i perioder også opptrådt med nettopp Young som fjerde medlem.