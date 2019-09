Utenriksminister Ine Eriksen Søreide stiller selvsagt opp når han om et par dager skal befinne seg på norsk jord. Det samme gjør statsminister Erna Solberg. Og kronprins Haakon.

Alle vil nok forsikre Mahmoud Abbas om at Norge er opptatt av palestinernes sak. At det er tostatsløsningen som gjelder. Og at Norge som leder av giverlandsgruppen for palestinerne, fortsatt er sterkt engasjert i å støtte et vaklevorent prosjekt.