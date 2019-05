Tyrkias nasjonalkonservative hersker, Recep Tayyip Erdogan, er en av disse moderne diktatorene, som tar kontroll over rettsvesenet, medier og alt som ikke skal kontrolleres av regjeringen i et fritt land.

De er likevel ikke helt diktatorer, for de kaller seg demokrater og arrangerer valg. Forutsetningen er at valgets utfall blir som de ønsker. Kommer det et valgresultat de ikke liker, aksepterer de det heller ikke.

Venezuelas sosialistiske hersker, Nicolás Maduro, var av samme typen. Da opposisjonen vant parlamentsvalget i 2015, sørget han for at landets høyesterett underkjente valget. Siden har de folkevalgte vært parkert, mens Maduro fører Venezuela videre mot undergangen.

Nå er Maduro blitt en gammeldags diktator. Alle skjønner at han ikke kan avsettes i valg, uansett.

Erdogan og Tyrkia er ikke helt der ennå, men på god vei. I årevis har Erdogan undergravd alt som trengs for at valghandlingen skal være meningsfylt: Tyrkia har ingen rettssikkerhet, for domstolene er under regimets kontroll. Menneskerettighetene er generelt sterkt begrenset. Mediefriheten er i praksis borte. Listen kunne lett forlenges.

Tapte med liten margin

Men opposisjonen har ikke latt seg knekke, og selve valgavviklingen har Erdogan ennå ikke tatt full kontroll over. Da landet nylig holdt lokalvalg, tapte presidentens parti, AKP, de største byene.

Viktigst var at Erdogans kandidat tapte borgermestervalget i Istanbul, landets suverent største by, med knapp margin. Kun 14.000 stemmer avgjorde. Mer enn åtte millioner stemmer ble avgitt.

Istanbuls tidligere borgermester, Erdogan, kunne ikke tolerere at en politisk motstander vant. Som han selv har vist, og som han mange ganger har sagt, er makt i Istanbul veien til makt i Tyrkia.

Erdogans sjansespill

Under press fra Erdogan, har et flertall i valgkommisjonen nå bestemt at innbyggerne i Istanbul skal stemme på nytt 23. juni. Påskuddet er angivelige regelbrudd i valgprosessen.

Ekrem Imamoglu fra partiet CHP rakk å tiltre som borgermester i Istanbul, men nå må han altså ut i ny valgkamp. BBCs korrespondent i byen melder at Imamoglus popularitet har vært på vei opp. Faren for Erdogan er at Imamoglus seiersmargin nå øker, noe som i så fall vil være ytterst pinlig for presidenten.

Dette har Erdogan sikkert tenkt på, for mannen er ikke dum. Derfor er det grunn til å frykte at utfallet blir manipulert. Men presidenten skal trå forsiktig, for også i hans eget parti finnes det sterke stemmer som mener at opposisjonens seier bør erkjennes.

Pinlig for Vesten

Omvalget vil bli fulgt med argusøyne, i inn- og utland.

Utviklingen i Tyrkia har lenge vært pinlig også for Vesten. Landet er nær alliert av USA og Europa, medlem av NATO og samarbeider med EU om regulering av flyktningstrømmen fra Midtøsten. Skulle Erdogan dra Tyrkia entydig over i diktaturet, vil det måtte komme en forsterket diskusjon om landets plass i et vestlig verdifellesskap. Bildet vil være klarere etter 23. juni.