Norsk laks tilsvarende 2,2 millioner flypassasjerer flys ut av Norge hvert år. Lange reiser er det også. Laksen flyr til Kina, Sør-Korea, Japan og USA.

For ti år siden var den flybårne sjømateksporten fra Norge på 65.000 tonn. Nå er den på 165.000 tonn. Er det lov å be om at også sjømatnæringen blir med på å kutte i utslippene heller enn å øke dem?