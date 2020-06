«Det er illusjonen som skaper lykke, ikke realitetene», sa salig Stefan Zweig, den berømte østerrikske forfatteren.

Det kommer vel an på realitetene, antar jeg. Men han hadde saktens rett i at det ofte er mer komfortabelt å se bort fra virkeligheten enn å forholde seg til den. Slik en jo gjør når en sitter i et nærmest smittefritt Norge og planlegger en utenlandsreise sommeren 2020.