Ransake justisministerens hus? Selv en krimforfatter ville knapt tenkt tanken.

Ransake justisministerens hus? Selv en krimforfatter ville knapt tenkt tanken.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Inge D. Hanssen (rettskommentator)

6 minutter siden

Under rettsforhandlingene her i rettssal 250 får vi nok et eksempel på at virkeligheten overgår fantasien:

Forut for pågripelsen av Laila Bertheussen torsdag 14. mars 2019 avsa Oslo tingrett kjennelse for at PST kunne foreta ransaking av boligen til landets justisminister, Tor Mikkel Wara.