Hvordan vil ettertiden dømme Trump? Vel, han får neppe plass på dette fjellet.

Presidenten forlater Det hvite hus med den brente jords taktikk. USA må holde pusten i tre uker til.

Presidenten holdt en tale ved Mount Rushmore sommeren 2020. Her poserer han foran fire av USAs største presidenter gjennom tidende: George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt og Abraham Lincoln. Alex Brandon, AP

7 minutter siden

Ingen presidenter har i moderne tid boikottet innsettelsesseremonien til sin etterfølger.

Den siste var Andrew Johnson. Han forlot Det hvite hus for 152 år siden, i 1869. Det var ingen triumferende avskjed. De fleste var enig i at han hadde vært en elendig president. Johnson ble anklaget for å være rasistisk og ble stilt for riksrett. Historikere rangerer ham som en av USAs verste presidenter.