Regulering av sosiale medier er like om hjørnet

Fra en demonstrasjon mot desinformasjon på Facebook, foran Mark Zuckerbergs hjem i San Francisco. Foto: Jeff Chiu / AP

Tyskerne gjør det. Britene vil gjøre det. Norge får det fra Brussel.

Politikernes oppgave, sa den svenske statsministeren Tage Erlander, er å bygge dansegulv, slik at menneskene kan danse sine liv.

Erlander er død. Mark Zuckerberg lever. Facebook-sjefen sa lenge omtrent det samme. Han tilbød folk en plattform og ville ikke legge seg opp i hva de brukte den til.

Gradvis har Zuckerberg forstått at det ikke er så enkelt. Riktignok er de fleste fortsatt sosiale i sosiale medier, i alle fall hvis Facebook-bruken i USA er representativ. Der svarer syv av ti at de aldri eller sjelden skriver noe om politikk.

Men noen bruker jo sosiale medier til annet enn å poste solnedganger, familielykke og bursdagsgratulasjoner. De bruker plattformene til å spre rasisme, løgn og påstander om sammensvergelser. De kan undergrave demokratier.

I tillegg kommer «vanlig» kriminalitet, som overgrep mot barn og økonomisk svindel.

Vil ikke svare

Presset har økt. Facebook og de andre har begynt å ta ansvar. Titusener jobber for å passe på det som ytres. Det er ikke enkelt når bokstavelig talt milliarder av meldinger bør kontrolleres hver dag. På alle språk og i vidt forskjellige kulturer.

Reglene er sjablongmessige. Folk kan rammes av Facebooks harde labb for harmløse ting. Få om noen kjenner reglene og skjønner hvordan de praktiseres.

Medieforsker Bente Kalsnes prøvde å spørre Facebook i Norge om hvor mange som overvåker innholdet på norsk. Det er stor forskjell på om det er fem, 50 eller 250. Dessuten er det viktig å vite om de sitter i Norge eller et annet sted. Svar fikk hun ikke, noe hun mener er et problem for norsk offentlighet.

En dansk Facebook-medarbeider skriver i en e-post til meg at det ville være misvisende å gi et slikt tall. En del innhold, for eksempel nakenhet, kan vurderes også av andre enn norsktalende.

Tysk lov skjerpet

Politikerne er ikke fornøyd. Tyskland har siden 2017 hatt en lov mot spredning av straffbare ytringer på nettet. Kjernen er at slike skal fjernes straks plattformen er blitt kjent med og har kontrollert dem.

Loven har ført til at plattformene modererer debatter mer aktivt, men ofte etter egne standarder som er strengere enn tysk lov.

I 2019 ble Facebook gitt en bot på to millioner euro. Selskapet bestrider den og har fortsatt ikke betalt.

Nylig ble den tyske loven utvidet og skjerpet. Overtramp skal bli lettere å rapportere. Forskere skal sikres bedre innsyn.

Loven er omstridt. Noen mener den ikke er streng nok, andre at den svekker ytringsfriheten.

Pålegge publisering?

De Grønne vil at plattformene skal pålegges å ta inn igjen meldinger som ble urettmessig fjernet. Det er et problematisk krav, for det er ikke politikeres oppgave å pålegge medier å publisere noe som helst.

De Grønne vil på den annen side også vurdere å utvide loven til å gjelde meldingstjenester som Whatsapp.

Nylig lanserte den britiske regjeringen en lignende lov. Også her er kjernen en plikt til å fjerne lovstridige ytringer. Store bøter truer hvis plattformene ikke følger opp.

Likevel kommer det skarp kritikk mot at forslaget går lenger enn den tyske loven. Den vil nemlig også pålegge selskaper å fjerne meldinger som er lovlige, men som regjeringen mener er skadelige. Desinformasjon er et eksempel.

EU-regler på gang

For Norge er EU-kommisjonens forslag til ny lov om digitale tjenester, Digital Services Act, viktigst. Via EØS vil den trolig ende opp som norsk lov.

Ifølge en analyse skrevet for Ytringsfrihetskommisjonen legger EU-loven vekt på tre punkter:

Det skal bli enklere å klage på innhold og få det fjernet, men også enklere å klage når noe urettmessig er blitt fjernet.

Selskapene skal pålegges å gi større innsyn i sine algoritmer, altså den automatiske styringen av innhold og kontrollen av meldinger.

Selskapene skal pålegges jevnlig å vurdere faren for spredning av ulovlig innhold og å vurdere endringer i algoritmer og annonsesystemer.

EU er også opptatt av å verne ytringsfriheten, samtidig som det understrekes at landene selv skal bestemme over dens begrensninger.

Negative konsekvenser?

Så er spørsmålet hvilke negative konsekvenser som vil følge. Hvis folk skal få danse sine liv også i digital forstand, må de gis et visst rom. Ikke alle finner seg til rette med vals og foxtrot. Dans kan dessuten lede til så mangt.

Det er all grunn til å saumfare forslagene, noe mange nå gjør før de skal endelig vedtas av EU-rådet og Europaparlamentet.

Men når noe er forbudt utenfor Facebook, er det jo ikke urimelig at det også er forbudt innenfor. Mentalt er mange på Facebook nesten døgnet rundt.

At politikere knesetter regler, er heller ikke det verste. Facebook og de andre får ikke bare beskjed om hva de skal fjerne. De får også klarere signaler om hva de ikke bør fjerne og hvordan de skal behandle brukere som opplever urettmessig inngripen.