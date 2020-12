Det finnes jo et nasjonalkonservativt drømmeparti i Norge

Fremskrittspartiets «nasjonalkonservative» sitter stille i båten. De hvisker om fryktkultur. Men har få steder å gå.

Vidar Kleppe (t.v.) var Carl I. Hagens nestleder på 90-tallet. Han ble ekskludert, og driver i dag Demokratene. Lise Åserud

17. des. 2020 14:30 Sist oppdatert nå nettopp

«Sosiale medier er min gallup», sa Geir Ugland Jacobsen på pressekonferansen etter å ha blitt ekskludert fra Fremskrittspartiet tirsdag.

Om Haakon Lie ble det sagt at han bare kunne åpne et vindu på Youngstorget for å finne ut hvordan den politiske vinden blåste. Men det var før kommentarfeltenes tid.