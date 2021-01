Hei fra Follo!

Mutanten er løs.

Fredag ble det kjent at to personer som hadde fått påvist koronasmitte i Nordre Follo, var smittet av den britiske virusvarianten. Foto: Torstein Bøe

Nå nettopp

Skjenking hadde vært tillatt her i knapt ett døgn før nyheten kom: «Utbrudd av mutert virus i Nordre Follo».

Min første reaksjon var å tulle med det. «La meg bare si at dette ville aldri rammet oss her i salig Oppegård kommune hvis det ikke var for kommunesammenslåingen!»