Slik ble landets konge den eneste nordmann uten religionsfrihet

«Det var helt magisk ... Jeg fikk helt gåsehud», er kong Haralds beskrivelse av da han sankthansaften for 30 år siden ble signet i Nidarosdomen. En signing som senere fikk konsekvenser for Grunnloven.

Signingen i Nidarosdomen i 1991 ble for kong Harald «en mye større opplevelse» enn han hadde forespeilet seg. Foto: Knut Falch, NTB

Bortsett fra Storbritannia har europeiske monarkier avskaffet kroning av en ny monark, men det er bare her i Norge at dette er erstattet av et nasjonalt signingsritual.

Det ble formet da kong Olav overtok etter sin far, kong Haakon. Einar Gerhardsen og hans regjering var imot å gjøre dette til en stor, nasjonal begivenhet, men tapte dragkampen med den ferske kongen.