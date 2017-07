Stopp vannscootergalskapen! | Berit Kjøll og Erling Lae

Da Regjeringen 18. mai besluttet å likestille vannscootere med fritidsbåter, fikk Norge et av Europas mest liberale regelverk som vil forringe manges ferie- og friluftsopplevelser. Vi oppfordrer derfor kommunene til å regulere bruken av vannscootere lokalt, sørge for trygge ferie- og fritidsopplevelser og at lek med vannscootere og høye hastigheter skjer lengst mulig unna land.

Regjeringen endret regelverket uten forvarsel til politiet og kommunene og trass i at flertallet av kommunene ikke ønsket noen endring. Dette skjedde så sent at de fleste kommunene ikke rakk å innføre lokale begrensninger før sommeren.

Et leketøy for stor fart

I utgangspunktet er ikke problemet selve vannscooteren, men brukeren. En båt kan bråke like mye, men vannscootere er et leketøy bygget for stor fart og vanskeligere å navigere i lav hastighet.

Erfaringen viser at vannscootere relativt oftere kjøres i høye hastigheter enn andre sjøgående fartøy. Ikke sjelden brukes de også nær land og av feriegjester som ikke kjenner til, eller ønsker å følge, lokale forskrifter.

Vi er særlig bekymret for ulykker i møte med padlere, dykkere, mennesker som bader og sjøfugler.

Men støyproblemer vil være det som oftest skaper konflikter med andre brukere av friluftslivet.

Kommunene må handle raskt

Hvis roen på og langs sjøen skal bevares, må kommunene handle raskt. Kommunene kan innføre forbud for vannscootere i vassdrag og innsjøer der dette ikke allerede er forbudt.

I tillegg kan de velge å begrense eller forby bruken av vannscootere, med hensyn til friluftsliv, miljø og trygg ferdsel. De har også mulighet til å innføre lokale fartsgrenser for alle fritidsfartøyer.

Regjeringen burde lære

Det bør samarbeides på tvers av kommunegrenser. Nå kan folk oppleve at kommunen på én side av sundet har forskrifter, mens det er fritt frem på den andre. Dette kan fort føre til forvirring, selv for de mest lokalkjente båtførerne.

Man burde forventet at Miljøverndepartementet ivaretok disse hensynene. Slik er det ikke. Aller helst burde Regjeringen lære av regelen i fjellet: Det er ingen skam å snu.

