Dette er ikke et statskupp. Det er en skamløs egotripp.

VIRGINIA/OSLO (Aftenposten): Donald Trump strammer grepet om tilhengerne i sin exit fra Det hvite hus. De er en verdifull nøkkel til fortsatt makt og rikdom.

James Baker (45) og Lisia Thompson (52) er overbevist om at Donald Trump er valgets rettmessige vinner. Stein J. Bjørge

17. nov. 2020 16:40 Sist oppdatert nå nettopp

James Baker (45) er klar for det meste. Klar til å kjempe for Trump. Klar for borgerkrig, om så skulle være.

– Jeg trenger ikke mye. Hvis de kommer og tar huset mitt, kan jeg overleve ute i naturen. Jeg kan gå på jakt og tørke meg bak med tørre blader. Jeg er locked and loaded, sier bygningsarbeideren.