Det er ikke rart at det koker. Oslos boligmarked flommer over av doping.

Det er ikke rart at det koker.

Foto: Marvin Halleraker

21. jan. 2021 09:49 Sist oppdatert nå nettopp

Ikke engang en pandemi kan ta knekken på Oslos boligmarked.

2020 ble et nytt toppår, til glede for alle som tar del i denne velstandsøkningen. Og ditto ulykke for alle andre.